গৌরনদীতে গণঅধিকার পরিষদের সমাবেশ ও মশাল মিছিল

বরিশাল গৌরনদীত গণঅধিকার পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত পৌনে ৮ টার দিকে গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডে এ কর্মসূচি পালিত হয়। সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শক্তি ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ দলের নেতাকর্মীদের উপর সরকারের বাহিনী, পুলিশ ও সেনা সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালাচ্ছে। তারা অবিলম্বে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ করার দাবি জানান। এসময় একর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গৌরনদী উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সোলাইমান তুহিন, বরিশাল জেলা যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাজন মৃধা, বরিশাল জেলা গণঅধিকার সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল আমিনসহ উপজেলা ও পৌর শাখার নেতাকর্মীরা।