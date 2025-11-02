গৌরীপুরে টেকাব প্রকল্পের সনদ বিতরণ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে টেকাব ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কম্পিউটার বেসিক ও নেটওয়ার্কিং প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। আজ রবিবার (২ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা অফিসার্স ক্লাব মিলনতায়নে সনদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র তুলে।
উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসূত্রে জানা গেছে, ‘প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ৪০জনকে দুইমাস মেয়াদী কম্পিউটার বেসিক ও নেটওয়ার্কিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আফিয়া আমীন পাপ্পা।
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রিয়ব্রত নাগের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ হারুন-অর-রশিদ।
অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য দেন গৌরীপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শেখ মোঃ বিপ্লব, প্রশিক্ষণার্থী অনিক আহমেদ ও