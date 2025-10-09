গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে এয়ারটেল আড্ডা কনসার্ট অনুষ্ঠিত

গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে আয়োজন করা হয় ‘এয়ারটেল আড্ডা কনসার্ট’। গত মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বাচল আমেরিকান সিটির নিজস্ব ক্যাম্পাসে বিকাল ৫টা থেকে মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠান এয়ারটেল এর উদ্যোগে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়।
কনসার্টে দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’ মঞ্চ মাতান তাদের জনপ্রিয় গান পরিবেশনের মাধ্যমে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গানের ব্যান্ড দল ছাড়াও অন্যান্য শিল্পীরা গান ও নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে।
অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন গ্রিন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক ও সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, রবি আজিয়াটা লিমিটেডের সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট (ইভেন্ট ডিজিটাল) মুস্তানসির কিবরিয়া ও কিশোয়ার জাহান ফেরদোস।
আয়োজকরা জানান, শরৎকে ঘিরে আয়োজন করা হয় এই কনসার্টের। এটি শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং সুর আর উচ্ছ্বাসে ভরা এক অপরাজেয় সন্ধ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ আয়োজনকে বলা যায় গান ও আড্ডার এক মহোৎসব।
আয়োজন নিয়ে গ্রিন ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া কমিউনিকেশনের শিক্ষার্থী সৈয়দা আফিফা বলেন, “এ ধরনের কনসার্ট আয়োজন শিক্ষার্থীদের আনন্দের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে ইতিবাচক ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে কাজ করবে। এই আয়োজনকে স্বাগত জানাই।”