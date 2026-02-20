ঘাটাইলে অতিরিক্ত দাম নেওয়ায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ,বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পৌর এলাকার বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) বিকেলে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান চলাকালে নজরে আসে, কিছু দোকানে পণ্যের মূল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে না। এই অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক ০১ জন ব্যবসায়ীকে ০১টি মামলায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।
জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি বাজারে উপস্থিত অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক দামে পণ্য বিক্রি না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়। সেই সাথে প্রত্যেক দোকানে দৃশ্যমান স্থানে হালনাগাদ মূল্য তালিকা টাঙিয়ে রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এবং বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।