ঘাটাইলে ওবায়দুল হক নাসিরের নেতৃত্বে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জনসমুদ্রে পরিণত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এসএম ওবায়দুল হক নাসিরের নেতৃত্বে ঘাটাইল উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বর্নাঢ্য র্যালী এবং র্যালী পূর্ব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার (৩সেপ্টেম্বর) বিকেল তিনটার সময় পৌ এলাকার হাই স্কুল খেলার মাঠে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বেলা গড়ার সাথে সাথে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বিএনপি’র নারী এবং পুরুষ নেতা সমর্থকদের মিছিল আসতে শুরু করে। এক পর্যায়ে মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পরে বর্নাঢ্য র্যালী বের হয়ে উপজেলার পৌর এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিরাজুল হক সানা,সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব বিল্লাল হোসেন,পৌর বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাসেত করিম ,সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন হেলাল,উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শামসুল আলম,সাবেক ছাত্রনেতা শফিকুল ইসলাম খান রতন, আনেহলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শফিউর রহমান মুক্তা, দিগড় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার দিঘলকান্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহিনুর রহমান শাহীন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক রানা কাজী, সাবেক কাউন্সিলর শাহাদাৎ হোসেন শামীম , পৌর বিএনপির সদস্য রফিকুল ইসলাম রফিক সহ অংগসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।