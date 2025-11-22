ঘাটাইলে কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন এর শিশুবৃত্তি অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে “কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন” এর আয়োজনে শিশু বৃত্তি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) ঘাটাইল সরকারি গণ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই বৃত্তি পরীক্ষা।
এ বছর উপজেলার তিনটি কেন্দ্র, ঘাটাইল, সাগরদিঘী, এবং কুশারিয়া সর্বমোট ১৪২২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রতিটি কেন্দ্রে সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলে এ পরীক্ষা।
পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন, টাঙ্গাইল ৩ ঘাটাইল আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, অ্যাডভোকেট এস এম ওবায়দুল হক নাসির, ঘাটাইল উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক, হাজী মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন হেলাল, ঘাটাইল উপজেলা কিন্ডারগার্ডেন এসোসিয়েশন এর সভাপতি এস এম আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক, মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, অর্থ সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম।
পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে ওবায়দুল হক নাসির বলেন, খুব সুন্দর ও সুশৃংখল ভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, পরিবেশ খুব ভালো। ঘাটাইলে এ ধরনের আয়োজন করার জন্য কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন কে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও শুভকামনা। সব সময় কিন্ডারগার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।
কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি আব্দুল লতিফ বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।