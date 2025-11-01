ঘাটাইলে গণিত অলিম্পিয়াড বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে “ঘাটাইল কিন্ডারগার্ডেন এসোসিয়েশন”এর আয়োজনে “গণিত অলিম্পিয়াড” বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ঘাটাইল উপজেলার কিন্ডারগার্টেন এর শিক্ষার্থীরা, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।
শনিবার(১ নভেম্বর) উপজেলায় দুইটি কেন্দ্রে,সাগরদিঘী এবং ঘাটাইল এস,ই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একই সময়ে অর্থাৎ সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এস,ই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ১০৫৪ জন এবং সাগর দিঘী কেন্দ্রে ২৭৫ জনসহ সর্বমোট ১৩২৯ জন শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেন।
এদিকে সকাল ৯ টা থেকে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কিছুটা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। তবে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই সকল পরীক্ষার্থীরা সঠিক সময়েই কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন।
পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ঘাটাইল কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের সভাপতি এস এম আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ইয়ার মাহমুদ, সহসভাপতি সাকের আহমেদ, সহ-সভাপতি মোঃ জলিল, কোষাধ্যক্ষ মোঃ শহিদুল ইসলাম, বৃত্তি কমিটির সদস্য মোঃ কামাল আহমেদ (আরিফ), রুহুল আমিন ও বৃত্তি কমিটির আহবায়ক মোঃ লুৎফর আহমেদ প্রমুখ।
কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন এর সভাপতি এস এম আব্দুল লতিফ বলেন, আমরা প্রতিবছর এই বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকি। আমাদের এই বৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া।