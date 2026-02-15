ঘাটাইলে দেবরের লাথির আঘাতে ভাবি নিহত

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে জমি সংক্রান্ত বিরোধে দেবরের লাথিতে ভাবি রওশনারা (৬৫) নামে এক গৃহিণী নিহত হয়েছে। নিহত রওশন আরা উপজেলার দেউলাবাড়ি ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের মোঃ মজিবর এর স্ত্রী।
পুলিশ ও নিহতের স্বামী মজিবর জানায়, উপজেলার দেউলাবাড়ি ইউনিয়নে রসুলপুর গ্রামের মজিবরের সাথে তারই আপন ছোট ভাই হবিবরের দির্ঘদিন যাবৎ জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে।বিষয়টি নিয়ে ইউপি সদস্য মোঃ নাহিদ কে জানালে তিনি একটি শালিশী বৈঠকের তারিখ দেন।
রবিবার দুপুরে মজিবর এবং তার স্ত্রী রওশনারা জমিতে পানি দিতে গেলে হবিবর ও তার স্ত্রী ফাতেমা বাঁধা দিলে উভয়ের সাথে বাক বিতর্কের এক পর্যায়ে রওশনারার পেটে সজোরে লাথি দেয় দেবর হবিবর।মুহুর্তে মাটিতে লুটিয়ে পরলে মুমুর্ষ অবস্থায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে মজিবর বাদী হয়ে ছোট ভাই হবিবর ও তার স্ত্রী ফাতেমা কে আসামী করে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। এরপর
আসামী হবিবরের স্ত্রী ফাতেমাকে আটক করেছে ঘাটাইল থানা পুলিশ। হবিবর পলাতক রয়েছে।
ঘাটাইল থানা অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি তদন্ত) প্রভাষ কুমার বসু ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান একজন আসামী আটক করা হয়েছে। বাকিজনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।