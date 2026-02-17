ঘাটাইলে বসত বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের জামুরিয়া ইউনিয়নের হরিপুর নামক স্থানে একটি বসত বাড়িতে আগুন লেগে ২০লক্ষাধিক টাকা মালমাল পুড়ে ছাই।
আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। বাড়ির মালিক ও ফায়ার সার্ভিসের লিডার শফিকুল ইসলাম জানান, উপজেলার হরিপুর গ্রামে মোবাইলের চার্জ দেওয়ার সকেট থেকে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। কোন কিছু বোঝে উঠার আগেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। লোকজনের ডাক চিৎকার শুনে এলাকাবাসী এসে ঘাটাইল ফায়ার সার্ভিসে জানায়। তারপর ফায়ার সার্ভিস এর দুটি ইউনিট এসে টানা ১ ঘন্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে নগদ ১০লক্ষ টাকাসহ আনুমানিক প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
এ বিষয়ে ঘাটাইল ফায়ার সার্ভিসের লিডার শফিকুল ইসলাম জানান, আমরা সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই ঘটনা স্থলে গিয়ে আগুন নিভাতে সক্ষম হই।