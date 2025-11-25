ঘাটাইলে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

টাংগাইলের ঘাটাইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে (২৫ নভেম্বর) মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এ সভার আয়োজন করেন ঘাটাইল উপজেলা প্রশাসন।
ঘাটাইল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আবু সাঈদ এর সভাপতিত্বে ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক শরীফা হক। এসময় জেলা প্রশাসক শরীফা হক শিক্ষার্থীদের হাতে স্কুল ব্যাগ ও টিফিন বক্স তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রাফিউল ইসলাম, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী বৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার আয়োজনে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত পিঠা উৎসবের স্টল পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক শরীফা হক।