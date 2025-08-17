ঘাটাইলে সড়ক পরিবহন ওয়ার্কসপ শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও কমিটি গঠন

টাঙ্গাইল জেলার সড়ক পরিবহন ওয়ার্কসপ শ্রমিক ইউনিয়ন ঘাটাইল উপজেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নতুন কমিটি গঠন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে, রবিবার (১৭ আগস্ট) উপজেলার ক্যান্টনমেন্ট মোড় সাহাপুর “সোনার তরী” পার্কে বেলা ১১ টার সময় প্রথম পর্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এবং বেলা দুইটার সময় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে কার্যকরী পরিষদের কমিটি ঘোষণা করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, টাংগাইল জেলা সড়ক পরিবহন ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, ঘাটাইল উপজেলা শাখার উপদেষ্টা মন্ডলী, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সংগঠনের সদস্যবৃন্দ,রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংগঠনের সদস্যবৃন্দসহ নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
নবগঠিত কমিটিতে যারা স্থান পেয়েছেন, সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন, কার্যকরী সভাপতি এসহাক আলী, সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল আলিম, সহ-সভাপতি মো. সালাম, সাধারণ সম্পাদক মো. মজিবর রহমান ,যুগ্ম সম্পাদক মো.মোস্তফা, সহ-সাধারণ সম্পাদক, মো.সেলিম ,সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. সামাদ পাটোয়ারী, কোষাধক্ষ্য মো.মিজানুর রহমান মিজান, সাংগঠনিক সম্পাদক মো.মোখলেছুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মো.তারেক, ক্রীড়া সম্পাদক মো.হাফিজুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মো.শফিকুল ইসলামসহ সর্বমোট ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।