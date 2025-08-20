ঘাটাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নানা আয়োজনে ঘাটাইলে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) সংগঠনের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে উপজেলা ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালির
মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি উদযাপন করা হয়।
বিকাল ৪ টায় স্বেচ্ছাসেবক দলসহ সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী বর্ণাঢ্য র্যালি বের করে ঘাটাইল উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র্যালিতে নেতৃত্ব দেন- ঘাটাইল উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো.সারোয়ার জাহান কলি,সদস্য সচিব মো.শাহিন মিয়া,যুগ্ম আহবায়ক মো. নাসির উদ্দিন,মো.আকবর হোসেনসহ উপজেলা,পৌর ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও ঘাটাইল বিএনপি’র সাংগঠনিক দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতা এডভোকেট এস এম ওবায়দুল হক নাসির, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক হাজী মো. বিল্লাল হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন হেলাল,উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান শাহিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আনোয়ারুল আজিম রানা, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো.সেলিম রেজা, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহবুব হোসেন সৌরভ, পৌর যুবদলের সভাপতি সাদিক মাহমুদ টিটু, সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মিয়া, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক নাসির উদ্দিন রনি, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম,উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক সুফি সিদ্দিকী।
এসময় কেন্দ্রিয় বিএনপির নেতা এডভোকেট ওবায়দুল হক নাসির উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দদের বিএনপির হাতকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সকল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান এবং নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।