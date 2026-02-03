ঘাটাইলে ৯ম পে-স্কেলের দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বৈষম্যহীন ৯ম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশসহ ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মচারীরা।
আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় ঘাটাইল উপজেলা চত্বরে এ অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের দাবি আদায়ের বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যহীন ৯ম পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশসহ ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন চললেও এখনো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই দ্রুত দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভ কারীরা।