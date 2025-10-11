ঘাটাইল উপজেলা ট্রাক মালিক সমিতির নব গঠিত কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইল জেলা ট্রাক মালিক সমিতি ঘাটাইল উপজেলা শাখার নবগঠিত কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকাল তিনটার সময় ট্রাক মালিক সমিতির কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
ঘাটাইল উপজেলা ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি, মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফিক) এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কাজী আনোয়ারুল আজিম রানা এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এডভোকেট এস এম ওবাদুল হক নাসির।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ঘাটাইল উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ সিরাজুল হক সানা, সাধারণ সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ বিলাল হোসেন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাসেত করীম, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন হেলালসহ বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ ও নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওবায়দুল হক নাসির বলেন, ঘাটাইল উপজেলা ট্রাক মালিক সমিতির কার্যকরী পরিষদের নবগঠিত কমিটির সবাইকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র পক্ষ থেকে অভিনন্দন। বিএনপি সব সময় আপনাদের পাশে ছিল, পাশে আছে ,পাশে থাকবে ইনশাআল্লাহ।
নবনির্বাচিত কমিটিতে যারা স্থান পেয়েছেন তারা হলেন; সভাপতি ,রফিকুল ইসলাম রফিক, সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান পারভেজ, সহ-সভাপতি আব্দুল আলিম খোকন, সহ-সভাপতি জমির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক কাজী আনোয়ারুল আজিম রানা, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আল মামুন, অসাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, অসাধারণ সম্পাদক নওশের আলী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক মোঃ শাহিনুর রহমান শাহিন, সড়ক সম্পাদক জুলহাজ উদ্দিন, সহ সড়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল কুদ্দুস, কার্যকরী সদস্য মোজাম্মেল হক দুদু, কার্যকরী সদস্য জালাল উদ্দিন, কার্যকরী সদস্য মনিরুজ্জামান জামাল, কার্যকরী সদস্য এরশাদ আলী প্রমুখ।