ঘুষ আদায়ের ভিডিও ভাইরাল, এএসআই মাসুদ রানা ক্লোজড

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৮:৩৪ অপরাহ্ন

প্রকাশ্যে ঘুষ আদায়ের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানার এএসআই মো. মাসুদ রানা কে প্রত্যাহার করা হয়েছে।তাকে পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) লিয়াকত আলী।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে নারায়ণগঞ্জ নিউজ এক্সপ্রেস নামে একটি পোর্টাল থেকে থানা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে ঘুষ আদায়ের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়।ওই ভিডিওতে এএসআই মাসুদ রানা কে প্রকাশ্যে ঘুষ আদায় করতে দেখা যায়।

ঘুষ আদায়ের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পরই জেলা পুলিশ সুপার মো. জসিম উদ্দিনের নির্দেশে ওই এএসআই মাসুদ রানা কে প্রত্যাহার করা হয়।

থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) লিয়াকত আলী বলেন, সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পরে। বিষয়টি নজরে আসার সাথে সাথে এএসআই মাসুদ রানা কে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ করছে পুলিশ।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, এএসআই মাসুদ রানা থানায় যোগদানের পর থেকে নানা রকম অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পরেন।তার বিরুদ্ধে মাদক ব্যাবসায়ী এবং দাগী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ঘুষ বানিজ্যের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।


