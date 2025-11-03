চট্টগ্রামের ১৬ সংসদীয় আসনের ১১ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা

চট্টগ্রামের ১৬ সংসদীয় আসনের মধ্যে ১১ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।
মনোনয়নপ্রাপ্তরা হলেনঃ
চট্টগ্রাম-১ নুরুল আমিন চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম-২ সরওয়ার আলমগীর
চট্টগ্রাম-৩ (পরে ঘোষণা করা হবে)
চট্টগ্রাম-৪ কাজী সালাহউদ্দিন
চট্টগ্রাম-৫ মীর মো. হেলাল উদ্দিন
চট্টগ্রাম-৬ (পরে ঘোষণা করা হবে)
চট্টগ্রাম-৭ হুম্মাাম কাদের চৌধুরী
চট্টগ্রাম-৮ আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহ
চট্টগ্রাম-৯ আবু সুফিয়ান
চট্টগ্রাম-১০ আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী
চট্টগ্রাম-১১ (পরে ঘোষণা করা হবে)
চট্টগ্রাম-১২ এনামুল হক এনাম
চট্টগ্রাম-১৩ সরওয়ার জামাল নিজাম
চট্টগ্রাম-১৪ (পরে ঘোষণা করা হবে)
চট্টগ্রাম-১৫ (পরে ঘোষণা করা হবে)
চট্টগ্রাম-১৬ মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা