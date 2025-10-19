চট্টগ্রামেের নব নিযুক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের যোগদান

চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম আজ ১৯ অক্টোবর, রোববার যোগদান করেছেন। ইতোপূর্বে তিনি জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ফেনী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে সাইফুল ইসলাম সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এছাড়াও তিনি উপসচিব হিসেবে অর্থ বিভাগ এবং ইকোনোমিক এনালিস্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) বাংলাদেশ রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসে দায়িত্ব পালন করেছেন।
নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক দায়িত্ব পালনে চট্টগ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।