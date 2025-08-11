চট্টগ্রামে এসএসসিতে পাস আরো ৬৪, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৫ জন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। পুনঃনিরীক্ষণের পর পাস করেছে আরো ৬৪ পরীক্ষার্থী। আর জিপিএ ফাইভের তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরো ৬৫ পরীক্ষার্থীর নাম।
রোববার (১০ আগস্ট) পুনঃনিরীক্ষণের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. পারভেজ সাজ্জাদ চৌধুরী।
গত ১০ জুলাই এসএসসির ফল প্রকাশ করা হয়। এতে পাসের হার ছিল ৭২ দশমিক ০৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ হাজার ৮৪৩ জন।
চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীন চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগর, তিন পার্বত্য জেলা এবং কক্সবাজার মিলিয়ে এবার পরীক্ষার্থী ছিল মোট ১ লাখ ৪১ হাজার ৩৩ জন। উপস্থিত ছিল ১ লাখ ৪০ হাজার ৩৮৮ জন। প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, চলতি বছরে পাস করেছেন ১ লাখ ১ হাজার ১৮১ জন। ফেল করেছেন ৩৯ হাজার ২০৭ জন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এবার উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য ৩২ হাজার ৩০৭ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করে। তাদের ৭৮ হাজার ১৯২টি উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ করা হয়।
এরমধ্যে ফল পরিবর্তন হয়েছে এক হাজার ৬৬৯ জন শিক্ষার্থীর। পুনঃনিরীক্ষণে উত্তরপত্রের ফল পরিবর্তন হয়েছে এক হাজার ৭৪২টি। জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ৬৪৬ জনের এবং ফেল থেকে পাস করেছে ৬৪ জন। একইসঙ্গে নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে আরও ৬৫ জন।
