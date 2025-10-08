চট্টগ্রামে জামায়াতের গোলটেবিল বৈঠকে ৫ দফা গণদাবি ঘোষণা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার উদ্যোগে কর্ণফুলীর একটি কমিটি সেন্টারে সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনসহ ৫ দফা গণদাবি ঘোষণা করা হয়।
আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলা শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল হক্কানী। সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও প্রচার-মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি এডভোকেট আবু নাছের।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম অঞ্চল টিমের সদস্য অধ্যাপক নুরুল আমীন। বক্তব্য রাখেন জেলা এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ জাকারিয়া, চট্টগ্রাম-১৬ আসনের মনোনীত এমপি প্রার্থী অধ্যক্ষ মাওলানা জহিরুল ইসলাম, জেলা সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও চট্টগ্রাম-১৩ আসনের মনোনীত এমপি প্রার্থী অধ্যাপক মাহমুদুল হাছান চৌধুরী, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার শহীদুল মোস্তফা, কর্ণফুলী উপজেলা আমীর মনির আবছার চৌধুরী, আনোয়ারা উপজেলা সেক্রেটারি আবুল হাসান খোকা এবং মিডিয়া সংগঠক গিয়াস আজাদ চৌধুরী।
বক্তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান এবং ৫ দফা গণদাবি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।