চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির প্রার্থী সরোয়ার জামাল নিজাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারাদেশের ২৩২ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে এ তালিকা প্রকাশ করেন। ঘোষিত তালিকায় চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে প্রার্থী হয়েছেন সরোয়ার জামাল নিজাম।
স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মতে, এ ঘোষণায় তৃণমূলে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।
প্রার্থী সরোয়ার জামাল নিজাম বলেন, “দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি তা জনগণের ভালোবাসা ও আস্থার সঙ্গে পূরণ করতে চাই। আনোয়ারা–কর্ণফুলীর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। আমি নির্বাচিত হলে এই অঞ্চলের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে কাজ করব। জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনাই হবে আমার মূল লক্ষ্য।”
তিনি আরও বলেন, “বিএনপি জনগণের দল। জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমরা মাঠে আছি, মাঠেই থাকব। আমি আনোয়ারা–কর্ণফুলীর প্রতিটি মানুষের পাশে থাকতে চাই, সুখে–দুঃখে।”