চট্টগ্রাম–১৩ আসনে উত্তেজনা সরোয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী সরোয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে তৃণমূল নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। শুক্রবার বিকেলে চায়না রোড মোড় থেকে শুরু হওয়া মিছিল চৌমুহনী মোড়ে সমাবেশে পরিণত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মাথায় কাফনের কাপড় ও হাতে ‘বয়কট সরোয়ার জামাল নিজাম’ লেখা ব্যানার দেখা যায়।
নেতাকর্মীদের অভিযোগ, দলের দুঃসময়ে সরোয়ার জামাল বিদেশে ছিলেন এবং সুসময়ে এসে নানা উপায়ে মনোনয়ন নেন। তাঁরা দ্রুত তাঁর প্রাথমিক মনোনয়ন বাতিল করে ত্যাগী নেতাকে প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান।
এর আগে ১৩ নভেম্বর কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। একই দিনে তিন বিএনপি নেতা—লায়ন হেলাল উদ্দিন, আলী আব্বাস ও এস এম মামুন মিয়া—সরোয়ার জামালের মনোনয়ন প্রত্যাহারের দাবিতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠান, যেখানে তাঁর অতীত রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং চট্টগ্রাম–১৩ আসনটি এখন বিএনপির অভ্যন্তরীণ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।