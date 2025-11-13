চট্টগ্রাম-১৩ আসনে সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন পরিবর্তন দাবিতে তৃণমূলের মশাল মিছিল

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির দলীয় ঘোষিত সরওয়ার জামাল নিজামের প্রাথমিক মনোনয়ন পরিবর্তের দাবিতে বিশাল মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ করেছেন আনোয়ারা-কর্ণফুলী উপজেলার বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের আন্দোলন সংগ্রামে জেল-জুলুম শিকার হওয়া তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার কালাবিবির দিঘির মোড় থেকে এই মশাল মিছিল শুরু হয়। এসময় মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে টানেল সংযোগ মোড়ে এসে বিক্ষোভে রূপ নেয়। বিক্ষোভে সরওয়ার জামাল নিজামের ছবি সম্মিলিত পুত্তলিকা দাহ করা হয়। মিছিলে চট্টগ্রাম-১৩ আসনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।
বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতাকর্মীদের দাবি, দীর্ঘ ১৭ বছর দলের দুঃসময়ে আন্দোলন সংগ্রামে ও স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের জেল-জুলুমের শিকার হওয়া নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন না সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম। সুসময়ে এসে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ায় হতবাক ও ক্ষুদ্ধ হন সংসদীয় আনোয়ারা কর্ণফুলীর তৃণমূল নেতাকর্মী ও জনসাধারণ। এতে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করে দুঃসময়ে দলের হাল ধরা ও তৃণমূল নেতাকর্মীদের পাশে থাকা ত্যাগী দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব লায়ন মোঃ হেলাল উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দলীয় হাইকমান্ডের কাছে দাবি জানান তৃণমূল নেতাকর্মী ও জনসাধারণ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির কারা নির্যাতিত ও ত্যাগী নেতা রফিক ডিলার, আবুল কাসেম, মোস্তাক আহমেদ, জামাল হোসেন, মুজিব, মো: শাহজাহান, জীবন, মোঃ মারুফ, মোঃ ইমন, আবু কালাম, মোঃ তারেক, এরশাদ, শফিউল, ইউচুপ, এরফানুর রশীদ, রুবেল, মোঃ আবছার, হাসান, মহিউদ্দিন, তৌহিদ, নয়ন, মালেক, শামসুল, দস্তগীর ও হোসেনসহ প্রমুখ।