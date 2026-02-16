চট্টগ্রাম -১৫ নির্বাচন পরবর্তী ধানের শীষ সমর্থকের বাড়ি ঘরে হামলার অভিযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা দলীয় নেতাকর্মী, সমর্থক ও নারীদের ওপর সংঘটিত ন্যাক্কারজনক হামলা, তাদের বসতবাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ এবং এসব ঘটনায় জড়িত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।এতে নির্বাচনকালীন বিভিন্ন অনিয়ম তুলে বক্তব্য প্রদান করেন বিএনপি মনোনীত চট্টগ্রাম ১৫ আসনের প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন।
১৫ ফেব্রুয়ারী (রবিবার) বিকাল ৫ টায় লোহাগাড়া থানা রাস্তার মাথায় অবস্থিত গ্রেন্ড মাশাবি রেস্টুরেন্টের হল রুমে সংবাদ সম্মেলনে উক্ত অভিযোগ গুলো করেন।
এই সময় সাতকানিয়া – লোহাগাড়ার কর্মরত সকল ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন,
সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত,ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট আসহাব উদ্দিন চৌধুরী,জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন,জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান চেয়ারম্যান,সদস্য এস এম ছলিম উদ্দিন খোকন চৌধুরী,শেফায়ত উল্লাহ চক্ষু,ফৌজুল কবির ফজলু,জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য নুরুল কবির,জসিম উদ্দিন আব্দুল্লাহ,আবু সেলিম চৌধুরী,এটি এম জাহেদ চৌধুরী বিএনপি নেতা আবুল হাশেম, দিদারুল হক চৌধুরী ও লোহাগাড়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাব্বির আহমদ।