মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:২০ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
পাওয়ার গ্রিড ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত ধানের শীষে ভোট দিতে বাঁধা দেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টায় গৃহবধূর পাশে এমপি শাহেআলম চট্টগ্রাম -১৫ নির্বাচন পরবর্তী ধানের শীষ সমর্থকের বাড়ি ঘরে হামলার অভিযোগ গাজীপুরে শিক্ষকদের ফুটবলে হায়দার’স হেকটরর্স চ্যাম্পিয়ন গ্রামগঞ্জ থেকে প্রায় বিলুপ্তির পথে রক্তলাল শিমুল ফুলের গাছ মুকসুদপুরে থানা, এসিল্যান্ড ও ইউনিয়ন পরিষদ ঘুরে দেখলেন গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক ঠাকুরগাঁওয়ে আসামি ধরতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে এএসআইয়ের মৃত্যূ জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার মাজার জিয়ারত করলেন নবনির্বাচিত সাংসদ ড. জালাল উদ্দিন কমিউনিটি ব্যাংকের সঙ্গে টাইগার নিউ এনার্জি ও এক্সপার্ট সলিউশনস লিমিটেডের চুক্তি স্বাক্ষর কিশোরগঞ্জে পলাতক আসামী আটক কিশোরগঞ্জে পুলিশের কল্যাণ সভা ক্রেস্ট প্রদান জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে এনসিপি মতলব উত্তরে ছেংগারচর দারুচ্ছুন্নাত ছালেহিয়া মফিজুল ইসলাম দ্বীনিয়া মাদ্রাসা ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান ও পুরস্কার বিতরণ রাজারহাটে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে এসওএসের নাটিকা ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রদর্শন মাহে রমজানে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সকলকে সচেতনতার আহবান ডাঃ লিটন এমপিকে স্টেট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে উষ্ণ অভ্যর্থনা বিরোধী দল থেকে যারা আসতে পারেন ডেপুটি স্পিকার ও হুইপ পদে পটুয়াখালীতে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খুলে নেতাকর্মীদের স্লোগান নান্দাইল আসন থেকে ইয়াসের খান চৌধুরীকে মন্ত্রীত্ব প্রদানের দাবী এলাকাবাসীর শেরপুরে জব্দকৃত বালু বিক্রি করলেন চেয়ারম্যান ফিরোজ খান নুন একুশের চেতনা ছড়িয়ে দিতে অপোর ‘২১-এর চেতনায় ২১ টাকায় ফোন’ ক্যাম্পেইন চালু ঘাটাইলে দেবরের লাথির আঘাতে ভাবি নিহত গাছে গাছে কাঁঠালের মুচিতে ভরপুর ধানের শীষের প্রার্থী ইয়াসের খানের বিজয় ঠেকাতে পারেনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিনা ঝালকাঠি জেলা পুলিশের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৬’র উদ্বোধন শরণখোলায় সাংবাদিকদের সঙ্গে নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আব্দুল আলীমের মতবিনিময় সভা বিএনপির ভূমিধস বিজয়ে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের অভিনন্দন সরিষাবাড়ীতে সকল কেন্দ্রেই বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম ঝিনাইগাতীতে অবৈধ বালু উত্তোলন ও পরিবহন: ৫ জনকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ডা. শফিকুরের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারেক রহমান
/ চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম -১৫ নির্বাচন পরবর্তী ধানের শীষ সমর্থকের বাড়ি ঘরে হামলার অভিযোগ

আবুল কালাম আজাদ, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম)
সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৯:১০ অপরাহ্ন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা দলীয় নেতাকর্মী, সমর্থক ও নারীদের ওপর সংঘটিত ন্যাক্কারজনক হামলা, তাদের বসতবাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ এবং এসব ঘটনায় জড়িত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।এতে নির্বাচনকালীন বিভিন্ন অনিয়ম তুলে বক্তব্য প্রদান করেন বিএনপি মনোনীত চট্টগ্রাম ১৫ আসনের প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন।

১৫ ফেব্রুয়ারী (রবিবার) বিকাল ৫ টায় লোহাগাড়া থানা রাস্তার মাথায় অবস্থিত গ্রেন্ড মাশাবি রেস্টুরেন্টের হল রুমে সংবাদ সম্মেলনে উক্ত অভিযোগ গুলো করেন।
এই সময় সাতকানিয়া – লোহাগাড়ার কর্মরত সকল ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন,
সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত,ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট আসহাব উদ্দিন চৌধুরী,জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন,জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান চেয়ারম্যান,সদস‍্য এস এম ছলিম উদ্দিন খোকন চৌধুরী,শেফায়ত উল্লাহ চক্ষু,ফৌজুল কবির ফজলু,জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস‍্য নুরুল কবির,জসিম উদ্দিন আব্দুল্লাহ,আবু সেলিম চৌধুরী,এটি এম জাহেদ চৌধুরী বিএনপি নেতা আবুল হাশেম, দিদারুল হক চৌধুরী ও লোহাগাড়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাব্বির আহমদ।


এই বিভাগের আরো খবর
জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার মাজার জিয়ারত করলেন নবনির্বাচিত সাংসদ ড. জালাল উদ্দিন
মতলব উত্তরে ছেংগারচর দারুচ্ছুন্নাত ছালেহিয়া মফিজুল ইসলাম দ্বীনিয়া মাদ্রাসা ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান ও পুরস্কার বিতরণ
বিএনপির ভূমিধস বিজয়ে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের অভিনন্দন
ইমাদ এরশাদকে সাউথ কোরিয়ান স্বর্ণপদক সম্মাননা প্রদান
চট্টগ্রাম -৮ আসনের জামায়াত প্রার্থীর সাথে বিজয়ী বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর সাক্ষাৎ
বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়ে মতলব উত্তরের ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin