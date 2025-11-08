চট্টগ্রাম -৮ আসনের প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার্থে স্কয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর

মহানগর বিএনপির আহবায়ক ও চট্টগ্রাম -৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার একটি বেসরকারী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে তাঁকে এয়ার আ্যম্বুলেন্সে স্কয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।গত বুধবার নির্বাচনী গণসংযোগকালে নগরীর বায়েজিদ থানাধীন চালিতাতলী এলাকায় সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যে গুলিতে গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে চট্টগ্রামের এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সময় সরওয়ার বাবলা নিহত হয় এবং আরও দুইজন আহত হয়।
এরশাদ উল্লাহর গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে শত শত নেতাকর্মী হাসপাতালে ভিড় জমায় এবং সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিএনপির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহর ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় তাঁর নির্বাচনী এলাকার একনিষ্ঠ ভক্ত লোকমান নূর বলেন, তিনি একজন ক্লীন ইমেজের রাজনীতিবিদ। তাঁর কোন শত্রু নেই। জনদরদী একজন ভালো মানুষের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা আমার নেই। এদিকে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। তাঁর ছেলের সাথে কথা বলে সান্তনা দেন এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।