চন্দ্রঘোনা থানা পুলিশের অভিযানে চোলাই মদ সহ আটক-২, সিএনজি জব্দ

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা থানা পুলিশের অভিযানে ১০৫ লিটার চোলাই মদ সহ দুই জন আটক করা হয়েছে। সেই সাথে চোলাই মদ পাচারে ব্যবহৃত সিএনজি জব্দ করা হয়েছে ।
আটককৃত মো: হাসান এবং মোহাম্মদ দিদারুল আলম চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার চরনদ্বীপ এলাকার বাসিন্দা বলে জানান,চন্দ্রঘোনা থানার ওসি মুহাম্মদ শাহজাহান কামাল।
ওসি আরোও জানান, গতকাল শনিবার (২৩ আগস্ট) ১ টা ১০ মিনিটে থানার এসআই এস. এম. রবিউল আমিন, এসআই বিষ্ণুপদ হীরা এবং সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করে চন্দ্রঘোনা থানার আওতাধীন রাজস্থলী উপজেলাে ৩নং বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের বাঙ্গালহালিয়া টু বান্দরবান সড়কের বাঙ্গালহালিয়া নন্দবংশ আন্তর্জাতিক ভাবনা বিদর্শন কেন্দ্র ফলকের সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে সিএনজি করে পাচারকালে ১০৫ লিটার চোলাই মদ সহ দুইজনকে আটক করা হয়। সেই সাথে চোলাই মদ পাচারে ব্যবহৃত ১টি সিএনজি জব্দ করা হয়।
ওসি জানান, গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে চন্দ্রঘোনা থানার মামলা নং- ০২, তারিখ ২৩/০৮/২০২৫ইং ধারা- ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ২৪(গ)/৩৮/৪১ রুজু করে আসামীদেরকে রবিবার সকালে রাঙামাটি বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।