চাঁদপুর-পেন্নাই সড়কে দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : চাঁদপুরে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় রুবেল হোসেন শিশির (১৮) নামের এক মোটরসাইকেল চালক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।
রোববার দুপুরে সদর চাঁদপুর-পেন্নাই সড়কের সদর উপজেলার ময়দান খোলা এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল ৩নং কল্যাণপুর ইউনিয়নের আমানুল্লাহপুর গ্রামের দিঘীরপাড় এলাকার নজরুল ইসলাম স্বপনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রোববার দুপুরে রুবেল লালদিয়া এলাকা থেকে বাবুরহাট যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ডাব বোঝাই ভ্যানগাড়ির সাথে ধাক্কা খায়। এতে সে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তার মস্তিষ্ক বের হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় রাস্তার পাশে পড়ে থাকলেও স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিতে সাহস পাননি।
পরে এক সিএনজি চালক তাকে উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, রুবেলকে হাসপাতালে নেয়ার আগেই তার মৃত্যুু হয়েছে। খবর পেয়ে স্বজনরা হাসপাতালে গিয়ে আহাজারি শুরু করেন।
চাঁদপুর মডেল থানার এসআই মহসিন হাসপাতালে গিয়ে নিহতের মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন। পরিবারের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়া মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।
নিহতের পরিবার জানায়, রুবেল সম্প্রতি বাবুরহাট স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেছে। ঘটনার দিন বিকেলে নানার কাছ থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হয় সে।এদিকে গত দুইদিন আগে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু’র মৃত্যু হয়।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট ) বিকাল সাড়ে ৫ টার চাঁদপুর সদর উপজেলার চান্দ্রা চৌরাস্তা এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপের সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বালিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম ঢালীর ছেলে মোঃ অমি ঢালী(২১) ও একই ওয়ার্ডের বাসিন্দা কার্তিক চন্দ্র দাসের ছেলে কিশোর চন্দ্র দাস(২০) নিহত হয়। দুই দিনের ব্যবধানে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে পৃথক ঘটনায় তিনজন শিক্ষার্থীর অকালে প্রাণ চলে গেল।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর