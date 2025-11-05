চাঁদপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. জালাল উদ্দিনের পক্ষে ছেংগারচর পৌর ছাত্রদলের আনন্দ মিছিল

চাঁদপুর-০২ (মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ধানের শীর্ষের পক্ষে ভোট চেয়ে উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মিছিল ও সামাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (০৫ নভেম্বর) বিকেলে ছেংগারচর পৌর বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের কার্যালয় থেকে পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে আয়োজিত মিছিল শুরু হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূনরায় দলীয় কার্যালয় এসে শেষ হয়। এরপর দলীয় কার্যালয়ে পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেনের পরিচালনায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এতে বক্তব্য রাখেন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব আশ্রাফুল আলম সরকার, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রাব্বানী ষ্টার, সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আক্তার, পৌর যুবদল নেতা বাদল সিকদার, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহবায়ক মোঃ রাজন সিকদার, আঃ সালাম, পৌর বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নূরনবী মোল্লা, পৌর যুবদলের ৫নং ওয়ার্ড শাখার সভাপতি মোঃ হাবিবুর রহমান প্রধান, ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সহ-সভাপতি মোস্তফা কামাল, ছেংগারচর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক শিশির, যুগ্ম-আহবায়ক মোঃ ইমন মোল্লাসহ যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিকদল,ছাত্রদল,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিএনপির নির্বাহী কর্মি কমিটির সদস্য আলহাজ¦ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ঘোষণা করার থেকে উপজেলায় এবং ছেংগারচর পৌরসভায় উপজেলার নেতা-কর্মীরা আনন্দ মিছিল বের করে। এসময় এমন খুশির খবরে আনন্দ মিছিলের পাশাপাশি মিষ্টি বিতরণ করেন তারা। বিএনপির নির্বাহী কর্মি কমিটির সদস্য আলহাজ্ব ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকেই এ আসনটিতে বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে বাধভাঙ্গা উচ্ছ¡াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের ব্যানারে মিষ্টি বিতরণ করেছে ও মিছিল করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মিছিল ও সামাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।