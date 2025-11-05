চাঁদপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. জালাল উদ্দিনের পক্ষে ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির মিছিল

চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ¦ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ধানের শীর্ষের পক্ষে ভোট চেয়ে উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে মিছিল ও সামাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (০৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপি নেতা সৌদি প্রবাসী মোঃ কবির হোসেন দর্জি, বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মিজানুর রহমান দর্জি, ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আক্তার হোসেন, পৌর কৃষক দলের সভাপতি মোঃ জাকির দর্জি ও ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মোঃ সালাউদ্দিন এদের যৌথ নেতৃত্বে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মতলব উত্তর থানার সামনে থেকে শুরু হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূনরায় থানার সামনে এসে শেষ হয়। শেষে বাজারের চৌরাস্তা মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আক্তার হোসেনের পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন, বিএনপি নেতা সৌদি প্রবাসী মোঃ কবির হোসেন দর্জি, বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মিজানুর রহমান দর্জি, পৌর কৃষক দলের সভাপতি মোঃ জাকির দর্জি, পৌর বিএনপির ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মোঃ সালাউদ্দিন প্রমূখ। এসময় বিএনপি নেতা মোঃ ছনাউল্লাহ, মোঃ তোফায়েল, ইয়াছিনসহ ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিএনপির নির্বাহী কর্মি কমিটির সদস্য আলহাজ¦ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ঘোষণা করার থেকে উপজেলায় এবং ছেংগারচর পৌরসভায় উপজেলার নেতা-কর্মীরা আনন্দ মিছিল বের করে। এসময় এমন খুশির খবরে আনন্দ মিছিলের পাশাপাশি মিষ্টি বিতরণ করেন তারা। বিএনপির নির্বাহী কর্মি কমিটির সদস্য আলহাজ¦ ড.মুহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে চাঁদপুর-০২(মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকেই এ আসনটিতে বিএনপি,অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে বাধভাঙ্গা উচ্ছ¡াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের ব্যানারে মিষ্টি বিতরণ করেছে ও মিছিল করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে মিছিল ও সামাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।