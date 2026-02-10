বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:০৬ পূর্বাহ্ন
চাঁদপুর-২ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে সাবেক ছাত্রনেতা শাহ আলম লস্কর

মতলব (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ১১:৩৯ অপরাহ্ন

চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) সংসদীয় আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে উত্তাপ দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। কাল বাদে আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ একদিন পরেই নির্বাচন। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা।

মতলবকে উন্নয়ন করতে হলে চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) সংসদীয় আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ¦ ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ধানের শীষের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন মতলব উত্তর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক সৌদি প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মোঃ শাহ আলম লস্কর।
এক বিবৃতিতে সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ শাহ আলম লস্কর বলেন, আলহাজ¦ ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন অত্যান্ত একজন ভালো ও সৎ এবং জনবান্ধব,দানবীর ও কর্মীবান্ধব রাজনৈতিক নেতা।
তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই মতলবের কল্যানে কাজ করেছেন। অসংখ্য মসজিদ,মাদ্রাসা,এতিমখানা,গরীব,দুস্থ এবং অসহায়দের পাশে থেকেছেন। দীর্ঘ ১৫টি বছর দলের দুর্দিনে নেতাকর্মীদের পাশে থেকেছেন। মতলবকে উন্নয়ন করতে হলে অপরাজনীতি দূর করতে,পারস্পরিক সামাজিক বন্ধন, সামাজিক ন্যায় বিচার,শিক্ষা,স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) সংসদীয় আসনে আলহাজ¦ ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনের কোনো বিকল্প নেই।
তাই আগামী বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ) সংসদীয় আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ¦ ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিশাল ব্যবধানে জয়যুক্ত করার জন্য সকল নেতাকর্মী এবং সর্বস্তরের সাধারণ ভোটারদের প্রতি অনুরোধ জানান।
উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক সৌদি প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মোঃ শাহ আলম লস্কর বলেছেন, বিএনপি উন্নয়নে বিশ্বাসী। আগামী দিনে মতলবকে উন্নয়ন করতে হলে বিএনপির প্রার্থী ড.আলহাজ¦ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে ধানের শীষকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে।
সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ শাহ আলম লস্কর বলেন, চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর-মতলব দক্ষিণ)আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে আমাদের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দীর্ঘ ১৫ বছরের ভোট দিতে না পারার (দীর্ঘদিনের) বঞ্চনা দূর করার দায়িত্ব নিতে আমি প্রস্তÍুত। জনগণের একটি মূল্যবান ভোটই বদলে দিতে পারে এই মতলবের মানুষের ভাগ্য। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষে ভোট দিন গণতন্ত্রকে রক্ষা করুন, দেশের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করুন।
তিনি আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে বিএনপির বিজয় জরুরি। এজন্য তিনি প্রত্যন্ত এলাকার ভোটারদেরও ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
মোঃ শাহ আলম লস্কর আরও বলেন, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে গণতন্ত্রের জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে, গুমের শিকার হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে—কিন্তু মাথা নত করেনি। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আজ নতুন বাংলাদেশের পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বিএনপিকে দায়িত্বশীল, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ভূমিকা রাখতে হবে।
উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক সৌদি প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ শাহ আলম লস্কর নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শান্তিপূর্নভাবে এবং শৃঙ্খলার সাথে নির্বাচনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দলয়ি স্বার্তে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের বিজয়কে সুনিশ্চি করতে হবে। আর সেটা সেটা হবে বিশাল ব্যবধানে কাঙ্খিত বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জনগণ চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ) নির্বাচনী আসনের সাধারণ ভোটারগণ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ধানের শীষের প্রার্থী ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনের বিপুল ভোটে বিজয়ী করে তাকে উচ্চ কক্ষ আসনে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি প্রত্যন্ত এলাকার ভোটারদেরও ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

এদিকে চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ) নির্বাচনী আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনের বিপুল ভোটে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই নির্বাচনী এলাকার সাধারণ ভোটার এবং দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে এমনটিই জানা যায়।
এ আসনে জামায়াতে ইসলামের কোন প্রার্থী না থাকা এবং এলডিপির কেন্দ্রয়ি কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ১১ দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী মোঃ বিল্লাল হোসেন এলাকায় অপরিচিত হওয়ায় (অনেকে তাকে কেই চিনেইনা) এ আসনে বিএনপি’র বিপরীতে কেহই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে পারবে না বলে মনে করে সচেতন মহল।
তাছাড়া, দলীয় মনোনয়ন নিয়ে বিএনপির পাঁচটি গ্রুপ থাকলেও এখন একট্টা হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করছে। বিএনপির নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে শুরু থেকেই পুরো এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠেছিলো।

এলাকার রিকশাচালক মোঃ সোহরাব বলেন আমরা এই নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীকে দেখতে পেলেও অন্য কোন দলের প্রার্থীকে প্রচার প্রচারণায় তেমন একটা দেখতে পাইনি।
কৃষক আবুল হোসেন মুফতি বলেন, যদি এ আসনে বিএনপি’র বিপরীতে জামাতের প্রার্থী থাকত কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। কিন্তু ১১ দলীয় জোট এলডিপি যাকে মনোনয়ন দিয়েছে তাকে কেউ চেনে না। তিনি জামাতের কিছু ভোট পেতে পারেন

উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক সৌদি প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মোঃ শাহ আলম লস্কর বলেন, চাঁদপুর-২ নির্বাচনী এলাকাটি হচ্ছে বিএনপি ঘাটি। বিগত ১৭ টি বছর মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। এবার সময় এসেছে নিজের ভোট নিজে দেয়ার। তাই ভোটাররা খুবই উৎফুল্ল ধানের শীষ প্রতিকে ভোট দেয়ার জন্য। আগামী ১২ তারিখে ব্যালট ভোটের মাধ্যমে প্রমান করতে চায় এ এলাকা বিএনপি তথা ধানের শীষের ঘাটি।


সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
