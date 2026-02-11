চাঁদপুর-২ আসনে ২২ কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ, বাড়তি নিরাপত্তা

চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর-দক্ষিণ) আসনের ১৫৫টি কেন্দ্রে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ইতিহাসের ৪র্থ গণভোট। মতলব উত্তরে ৯৮টি এবং মতলব দক্ষিণে ৫৭টি কেন্দ্রে হবে এই ভোটগ্রহণ।
আইনশৃঙ্খলা বিবেচনায় মতলব উত্তরে ১৪টি ও দক্ষিণে ৮টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর সেসব কেন্দ্রে রাখা হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা।
এদিকে এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শেষ হয়েছে প্রচার-প্রচারণা। বুধবার সকাল থেকে দুই উপজেলার পরিষদ কার্যালয় থেকে ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ১ হাজার ৬১ জন। পুরুষ ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫০০, নারী ২ লাখ ৪৪ হাজার ৫৫৯ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২ জন। প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত মোতায়েন নিশ্চিত করা হয়েছে।
প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন, বিএনপির ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন (ধানের শীষ), ১১ দলীয় জোট ও এলডিপির বিল্লাল হোসেন মিয়াজি (ছাতা), ইসলামী আন্দোলনের মুফতি মনসুর আহমেদ সাকি (হাতপাখা) এবং বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির ফয়জুন্নুর আখন (হাতী), জাতীয় পার্টির এমরান হোসেন (লাঙ্গল), বাংলাদেশ লেবার পার্টির নাসিমা নাজনীন সরকার (আনারস) ও নাগরিক ঐক্যের এনামুল হক (কেটলী)।
সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মতলব উত্তর ইউএনও মাহমুদা কুলসুম মনি জানান, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ভোটারদের নির্বিঘ্ন অংশগ্রহণে প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
স্থানীয়দের প্রত্যাশা, উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে ভোটগ্রহণ।