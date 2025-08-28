চাকসু নির্বাচন ১২ অক্টোবর, তফসিল ঘোষণা

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে চাকসুর নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন এ ঘোষণা দেন। নির্বাচনের মোট খসড়া ভোটার সংখ্যা ২৫ হাজার ৭৫২ জন। আগামী সোমবার ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে এবং ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপত্তি জানানো যাবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে।
মনোনয়নপত্র বিতরণ ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে, জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর। যাচাই-বাছাই ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে প্রাথমিক তালিকা ২১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে। প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর, এবং চূড়ান্ত তালিকা ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে। ভোটগ্রহণ ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, সহ–উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, চাকসু কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান চৌধুরী, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক জাফর উল্লাহ তালুকদার, অন্যান্য বিভাগের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন চাকসু নির্বাচন কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।
চাকসুর গঠনতন্ত্র নিয়ে দ্বন্দ্ব এখনও চলমান। শিক্ষার্থীদের দাবিতে ২০২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর গঠিত কমিটি চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রতিবেদন জমা দেয় এবং ১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ৫৫৯তম সভায় সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়। তবে ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ গঠনতন্ত্রে নারীবিদ্বেষী, এমফিল ও পিএইচডি শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত না করার, প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগসহ বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেছে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর