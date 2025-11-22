চাটনিঅ্যাডস আয়োজনে ডিজিটাল স্টোরিটেলিং ও ডিওওএইচ-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা

দেশের শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল আউট-অফ-হোম (ডিওওএইচ) বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্ম চাটনিঅ্যাডস সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত গ্লোরিয়া জিন্স কফি শপে ‘কফি আড্ডা উইথ মার্কেটারস’ শীর্ষক একটি আকর্ষণীয় মার্কেটিং সেশনের আয়োজন করে। এই আয়োজনে ইন্ডাস্ট্রি লিডারস এবং মার্কেটিং পেশাদাররা ‘ডিজিটাল স্টোরিটেলিং-এর ভবিষ্যৎ: ডিজিটাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল আউট-অফ-হোম কীভাবে গ্রাহক ধারণা গঠন করতে পারে’ সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার এবিএম জাবেদ সুলতান পিয়াস। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রিয়শপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান মার্কেটিং অফিসার দীপ্তি মন্ডল এবং চাটনিঅ্যাডসের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. এহসানুজ্জামান। প্রথম আলোর ডিজিটাল বিজনেসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক রুহুল আমিন রনির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেকিট বেনকিজার, প্রাণ ডেইরি, রিমার্ক এইচবি, স্যাভয়সহ অন্যান্য ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তাগণ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এবিএম জাবেদ সুলতান পিয়াস বর্তমান মার্কেটিং জগতে ডিজিটাল মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “ডিজিটাল স্টোরিটেলিং এখন কেবল বার্তা প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এমন এক অভিজ্ঞতা যেটা ভোক্তাদের সাথে সংযোগ তৈরি করতে সহায়তা করে। ডিওওএইচ যখন সঠিক কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় তখন ব্র্যান্ড তাদের অডিয়েন্সের মধ্যে সংযোগ তৈরির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে সক্ষম।”
দীপ্তি মন্ডল ব্র্যান্ডগুলোর মাধ্যমে বাস্তবতা তুলে ধরার উপরে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, “ডিজিটাল যুগে ভোক্তারা এখন এমন ব্র্যান্ড খোঁজেন যারা সত্যিকার বিষয়গুলো তুলে ধরেন যেটা ভোক্তা ও ব্র্যান্ডের সরাসরি সংযোগ তৈরিতে সাহায্য করে। ডিজিটাল মিডিয়া এবং ডিওওএইচ-এর যৌথ ব্যবহার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এবং তাদের ক্রেতাদের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক বার্তা পৌঁছানোর এক চমৎকার মাধ্যম হয়ে উঠেছে।”
মো. এহসানুজ্জামান বাংলাদেশে আউটডোর বিজ্ঞাপনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চাটনিঅ্যাডসের পরিকল্পনা শেয়ার করেন। তিনি উল্লেখ করেন, “ডিওওএইচ প্রচলিত আউটডোর বিজ্ঞাপন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মধ্যে সংযোগ তৈরি করছে। ডায়নামিক কন্টেন্ট এবং তাৎক্ষণিক মেসেজিংয়ের মাধ্যমে ব্র্যান্ডগুলো এখন ভোক্তাদের সঙ্গে এমন উপায়ে যোগাযোগ করতে পারছে যা আগে সম্ভব ছিল না।”
ডিজিটাল আউট অফ হোম এখন শুধু প্রচলিত ধারণা নয়, বরং ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনের ভবিষ্যৎ। এই পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে চাটনিঅ্যাডস। এটি বাংলাদেশের প্রথম স্মার্ট প্ল্যাটফর্ম যা ব্র্যান্ড, মার্কেটার ও মিডিয়া মালিকদের জন্য ডিওওএইচ মিডিয়া কেনাবেচার প্রক্রিয়া সহজ করেছে। চাটনিঅ্যাডস পুরো ডিওওএইচ ইকোসিস্টেমকে এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করেছে যেখানে আধুনিক প্রোগ্রামেটিক ডিজিটাল স্ক্রিন এবং শক্তিশালী ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞাপন একসাথে কাজ করছে। ডেটা-ভিত্তিক টার্গেটিং, রিয়েল-টাইম সুবিধা এবং সুনির্দিষ্ট ফলাফল পরিমাপের মাধ্যমে চাটনিঅ্যাডস ব্র্যান্ডগুলোকে যথাসময়ে, যথাস্থানে এবং বড় পরিসরে সঠিক দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে।