চিকিৎসা শেষে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরলেন নুর

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টায় তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।
দলীয় সূত্র জানায়, গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে নুরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এরপর রাত ৮টায় রাজধানীতে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নুর তার দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
সম্প্রতি ঢাকায় এক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলার শিকার হয়ে নুরুল হক নুর আহত হন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত মাসে তিনি সিঙ্গাপুরে যান।