চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নে নানা কর্মসূচি পালন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৯:১২ অপরাহ্ন

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের চলমান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের রাঙাদিয়ায় এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল)-এ কর্মরত সকল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা অতিরিক্ত সময় কাজ করেছেন।

মঙ্গলবার ৩ (সেপ্টেম্বর ) দাপ্তরিক সময় শেষে বিকাল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত কারখানায় উপস্থিত থেকে তারা এক ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করেন। দেশের অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই প্রতীকী কর্মসূচি পালিত হয়। সিইউএফএল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ আকরাম খান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ বদরুজ্জামানের ব্যবস্থাপনায় এ সময় কারখানার বিভিন্ন দপ্তরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত থেকে কার্যক্রম সফল করতে এ কর্মসূচি পালন করেন।

সভাপতি মোঃ আকরাম খান বলেন, আমরা আগামীতে আমাদের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী অধিকার আদায়ে কাজ করবো।
সম্পাদক ও কেনিক সহ-সভাপতি মুহাম্মদ বদরুজ্জামান বলেন,আমরা কেন্দ্রীয় সকল কার্যক্রম ও কর্মসূচি পালন করা হবে। যাতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তাদের মেধা ও কাজ দ্বারা সমাদৃত হয়। এর আগে গত ০২ সেপ্টেম্বর তারা কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে অবগত করেন।


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

