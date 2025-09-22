চিৎমরম মুসলিম পাড়ায় ঈদ এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ের চিৎমরম মুসলিম পাড়ায় পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার ২১ (সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মুসলিম পাড়া মসজিদ প্রাঙ্গণে এ মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সমাজ পরিচালনা পরিষদ আহবায়ক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো: আজিজুল হকের সভাপতিত্বে এবং মুসলিম পাড়া জামে মসজিদ এর মোতায়াল্লী আলহাজ্ব আহামদ ছৈয়দ এর শুভ উদ্বোধনে উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান দিলদার হেসেন।
এ সময় তিনি বলেন,ঈদে মিলাদুন্নবীর মূল বিষয় ও তাৎপর্য অত্যন্ত। এদিন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শুভ আগমনের দিন। তিনি পৃথিবীতে শান্তির ধর্ম ইসলাম ও তাওহিদের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। হাফেজ মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে বয়ান পেশ করেন চট্টগ্রাম ষোলশহর জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া এর মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আবুল হাসনাত আল কাদেরী । এসময় বিশেষ বক্তার বয়ান পেশ করেন কাতালশাহ (রা) জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ কাদেরী, তৈয়বিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা’র সুপার শায়ের মোহাম্মদ মোজাম্মল হক রেজা কাদেরী, চিৎমরম মুসলিম পাড়া জামে মসজিদের পেশইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হামিদ উল্লাহ কাদেরী।
চিৎমরম মুসলিম পাড়া জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি,সমাজ পরিচালনা পরিষদ, এলাকাবাসী ও সকল প্রবাসী বৃন্দ আয়োজনে এতে বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবক ও প্রবাসী হাজী মোহাম্মদ ইউসুফ ,উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আল নাহিয়ান খান ডালিম,ওয়াগ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মফিজ,কাপ্তাই ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সওদাগর,যুবদল নেতা সালাউদ্দিন রুবেল, কর্ণফুলী সরকারি কলেজে ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ অপু,বর্তমান সভাপতি ফাহিম শাহরিয়া,মাহফিল কমিটির আহবায়ক মো: আব্দুর রহিম,সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুল শুক্কুর,চিৎমরম মুসলিম পাড়া সমাজ পরিচালনা পরিষদ ও মিলাদুন্নবী উদযাপন কমিটি সদস্য সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সহ বিএনপি’র সহ এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বিশ্ব মানবতার মুক্তির কান্ডারী রাহমাতুল্লিল আলামিন শফিউল মোজনবীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা:) এ ধরায় শুভাগমন উপলক্ষে পবিত্র জশনে ঈদ এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল বিশ্ব মানবজাতির শান্তি কামনায় দোয়া কামনা করা হয়। পরে উপস্থিত সকলের মাঝে তাবারুক বিতরণ করা হয়।