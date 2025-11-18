চেয়ারম্যান আব্দুল আলীমের মনোনয়নের দাবিতে সাতক্ষীরায় বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি 

সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক, সদ্য সাবেক সদস্য সচিব বারবার কারাবরণকারী, আওয়ামী ফ্যাসিস্ট ক্রসফায়ার এর লিস্টেড, ১৯৮৮ সাল থেকে অদ্যাবধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত ৩৮ বছরের সফল চেয়ারম্যান গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা মো. আব্দুল আলিম এরঁ জন্য জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির দলীয় মনোনয়নের দাবীতে সাতক্ষীরায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় সাতক্ষীরা সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস গেটের সামনে সাতক্ষীরা পৌর বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহবায়ক এম এ রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা মৎস্য জেলা মৎস্যজীবী দলের আহবায়ক সাইফুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব মোঃ ফারুক হোসেন, সদর থানা জাসাসের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা মহিদুল রানা, লাবসা ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বিশ্বনাথ মন্ডল, লাবসা ইউনিয়নের ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা ইউপি সদস্য ফাহমিদা জামান মিতু, ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা ইউপি সদস্য ফেরদৌসী ইসলাম মিষ্টি প্রমুখ।