ছাত্র -জনতার রক্তের উপর দাঁড়িয়ে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকুন,চট্টগ্রাম জেলা রিটার্নিং অফিসার জাহেদুল ইসলাম মিঞা

ছাত্র -জনতার রক্তের উপর দাঁড়িয়ে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকুন,একটি অবাধ,সুষ্ঠ ও নিরাপক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে হবে।গণমানুষের ভিতর নির্বাচন নিয়ে যে দূর্ণাম ছিল তা মুছে দিতে হবে। কোন ধরনের অনিয়ম, স্বজন প্রীতি,পক্ষপাত মূলক আচরণকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনাদের উপর দেওয়া পবিত্র আমানত যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে, এই বারের নির্বাচন বিশ্বের ইতিহাসে একটি রোল মডেল হিসেবে উপহার দিতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।
চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট -২৬ উপলক্ষে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় সভায় উক্ত কথাগুলো বলেন।
৪ ই ফেব্রুয়ারী -২৬ (বুধবার) সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় অবস্থিত আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান কলেজ হল রুমে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।
লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম মিঞা,জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার চট্টগ্রাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,
নজির আহমেদ খাঁন, পুলিশ সুপার চট্টগ্রাম।
আসিফুর রহমান, উপ অধিনায়ক ২৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
ফরিদা পারভীন সোমলতা,কমান্ডার আনসার ও ভিডিপি চট্টগ্রাম।
বশির আহম, সিনিয়র জেলা রিটার্নিং অফিসার চট্টগ্রাম।
এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন,
লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী মাজিস্ট্রেট (ভূমি) মং এছন।
উপজেলা নির্বাচন অফিসার, রিকল চাকমা।
উপজেলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল জলিল
লোহাগাড়ায় দ্বায়িত্ব পালন করবে এমন ১০০০ হাজারের অধিক প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট সহ লোহাগাড়ার কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।