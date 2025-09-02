ছেংগারচরে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু তৃতীয় খেলায় কলাকান্দা ২-১ গোলে জয়ী

মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে প্রথমবারের মতো চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভায় আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি গোল্ড-ফ্রিজকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।
গত ২৯ আগস্ট উপজেলার এীতহীবাহী ছেংগারচর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠে ছেংগারচর পৌর ক্রীড়া পরিষদ এর আয়োজনে ৮টি দল নিয়ে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতিস্মৃতি গোল্ড-ফ্রিজকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হয়।
১ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেলে ছেংগারচর পৌরসভার কলাকান্দা ফুটবল একাদশ বনাম সুগন্ধি মেঘনা সংসদ মধ্যকার নকআউট ভিত্তিক তৃতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এ তৃতীয় খেলায় কলাকান্দা ফুটবল একাদশ ২-১ গোলে সুগন্ধি মেঘনা সংসদকে পরাজিত করে কলাকান্দা জয় লাভ করে সেমিফাইনালে খেলার গৌরব অর্জন করে। খেলা ঘিরে শিশু-বৃদ্ধসহ ফুটবল প্রেমীরা মাঠের চারপাশে ভিড় জমান। ৬০ মিনিটের এই ম্যাচের দর্শক পরিপূর্ণ ফুটবলে যেন তার হারানো গৌরব ফিরে পেল।
আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি গোল্ড-ফ্রিজকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় রয়েছেন, মোঃ মহিবুল্লাহ, মির্জা মন্টি, আক্তার হোসেন, রিপন, মোঃ ওমর সানি মুন্সি, আশরাফ হোসেন, মেহেদী হসিান প্রমূখ। পুরো খেলার ধারা বর্ণনায় ছিলেন, মোঃ সাব্বির আহম্মেদ। ম্যাচ রেফারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হ্নদয় । আর সহকারী রেফারী দায়িত্ব পালন করেন মাহাবুব ভুইয়া ও রিপন মন্ডল। খেলা শেষে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় কলাকান্দা একাদশের খেলোয়াড় রিপনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজক নেতৃবৃন্দ। আগামীকাল মঙ্গলবার নকআউট পর্বের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে মরাধন বন্ধু মহল একাদশ দল বনাম সাদুল্যাপুর ইউপি একাদশ।