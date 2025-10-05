ছেংগারচর পৌরসভার বালুচর ইসলামিয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার উদ্বোধন

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভার ১নংওয়ার্ডের বালুচর ইসলামীয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার নব নির্মিত স্থায়ী ক্যম্পাসের পাঠদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে
শনিবার (৪ অক্টোম্বর) রাতে বালুচর ইসলামীয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এবতেদায়ী ও হাফিজিয়া শাখার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।
মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি প্রফেসর শাহজাহান সরকারের সভাপতিত্বে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ ওমর ফারুক।
মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আলাউদ্দিন ও ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোঃ কবির সরকারের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,বিশিষ্ট সমাজ সেবক ড. এনামুল হক চৌধুরী, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ উজ্জ্বল ফরাজী, যুগ্ম-সম্পাদক মোঃ বিল্লাল হোসেন ফরাজী,ছেংগারচর পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আমেরিকা প্রবাসী মেহেদী হাসান ফরাজী, উপজেলা জামায়াতে আমির দেওয়ান আবুল বাসার, মুফতি মোহাম্মদ মামুনুল হক, মাওলানা আব্দুস শুক্কুর, হাফেজ আব্দুল বাতেন, বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোহাম্মদ ইউনুস সরকার, আব্দুল হালিম সরকার, আব্দুল কালাম সরকার, মুফতি মোহাম্মদ আবু তাহের, মোয়াজ্জেম হোসেন সরকার, মুফতি হাবিবুল্লাহ, মুফতি ওসমান গনি, মোঃ শামীম সরকার, মোঃ টিপু ফরাজী ও মাদ্রাসার কোষাধ্যক্ষ মঞ্জুর আলম। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ছেংগারচর পৌরসভার ১ নাম্বার ওয়ার্ডের সাবেক সহায়ক সদস্য মোঃ শামীম সরকার ও মাদ্রাসার কোষাধ্যক্ষ মোঃ মঞ্জুর আলম।
উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভার ১নংওয়ার্ডের বালুচর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান এর পাশে এই স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার পাঠদান করে আসছেন এলাকার বিত্তবান ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় নিজস্ব জায়গা ও কক্ষ তৈরী করে সুন্দর পরিবেশে পাঠদান কার্যক্রমের ব্যবস্তা করায় বক্তারা এলাকাবাসী ও মাদ্রাসার প্রশংসা করেন এবং এই মাদ্রাসার প্রতি আজীবন লক্ষ্য রাখার আহবান জানান। এলাকার কোমলমতি শিশুদের ইসলামি শিক্ষা অর্যনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই মাদ্রাসায় পড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সহ এলাকার যে সকল মানুষ এই মাদ্রাসার প্রতি কাজ করে মৃত্যু বরন করেছেন তাদের রোহের মাগফিরাত কামনা করে সর্ব শেষে মোনাজাত করেন হাফেজ মোঃ ওমর ফারুক। এসময় এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সহ প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।