ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য নবায়ন ও সদস্য সংগ্রহ

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন আয়োজিত সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৭ আগস্ট (বুধবার) সন্ধ্যায় পৌরসভার ঠাকুরচরে অনুষ্ঠিত হয়।
ছেংগারচর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন আয়োজিত সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রধান।
ছেংগারচর পৌর বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোঃ কাউসার খানের সভাপতিত্বে ও ছেংগারচর পৌর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আক্তার হোসেনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ছেংগারচর পৌর বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মিজানুর রহমান দর্জি, মোঃ সালাউদ্দিন মোল্লা, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ শাকিল খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ হোসেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, ছেংগারচর পৌর বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নূরনবী মোল্লা, পৌর শ্রমিক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ বাদশা মিয়া, পৌর বিএনপি নেতা মোঃ শাখাওয়াত হোসেন বেপারী, রেফায়েত ঢালী, খোরশেদ আলম ভুট্টু, ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের মোঃ হাবিবুর রহমান প্রধান, ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি খলিল মাষ্টার প্রমুখ। আলোচনা শেষে সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্যদের মাঝে ফরম বিতরণ করা হয়। ছেংগারচর পৌর বিএনপি নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ মিজানুর রহমান দর্জির সার্বিক সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
গভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে ছেংগারচর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রধান বলেন, “বিএনপি হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। এখানে কোনো চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, মাদক কারবারির ঠাঁই নেই। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।”
তিনি আরও বলেন, “গত ৫ আগস্টের পর যারা দলে যোগ দিয়েছেন, তাদের যাচাই-বাছাই করে সদস্যপদ দিতে হবে। আর যারা বিগত ১৭ বছর ধরে হামলা-মামলা সহ্য করে দলের সঙ্গে থেকেছে তাদেরই আগামী নেতৃত্বে আসা উচিত।” “বিএনপিতে ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের নেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আগামীর রাষ্ট্র নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি।