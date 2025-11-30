ছেলে-মেয়ের জন্য কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার করতে চাই: সালাউদ্দিন আলমগীর

সখীপুর-বাসাইলের ছেলেমেয়ের জন্য কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলার ঘোষণা দিলেন সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেল। এসময় তিনি বলেন, আমরা একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার করবো যাতে করে ঘরে বসে উপজেলার তরুণ তরুণীরা ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে। এখানে ট্রেইনিং নিয়ে উপজেলার ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। এর পাশাপাশি সখীপুরের যারা যুবক আছে তারা যাতে বিদেশে গিয়ে ভালো কাজ পায় তাদের জন্য আমরা একটা স্কিল ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলবো।
গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) টাঙ্গাইল-৮ আসনের সখীপুর উপজেলার দাড়িয়াপুর ইউনিয়নে পথসভায় বক্তব্যদানকালে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। পথসভায় সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেল স্থানীয় জনগণের খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের সমস্যা ও প্রত্যাশা সম্পর্কে অবহিত হন।
এসময় তিনি আরো জানান, আমরা আপনাকে সম্মান হিসাবে উপহার দেই, এর বিনিময়ে কখনো ভোট দিবেন না। ভোট আপনার যাকে ভালো লাগে তাকেই দিবে। এসময় তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনার ভোটে শুধু জনপ্রতিনিধি নয়, নির্ধারণ হবে বাসাইল-সখীপুরের ভবিষ্যৎ। তাই আগামী নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য জনপ্রতিনিধিকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান তিনি।