জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত ইউপি চেয়ারম্যান আরিফুজ্জামান দীপ মন্ডল

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলাধীন রায়গঞ্জ ইউনিয়নে ব্যাপক উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সাধারণ ভোটারদের ভালোবাসায় সিক্ত রায়গঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আরিফুজ্জামান দীপ (মন্ডল)।
তিনি রায়গঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রেখেছেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন থেকে শুরু করে সমাজের অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন স্থানীয় জনগণের আস্থার প্রতীক। বিশেষ করে এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও মাদক প্রতিরোধে তাঁর নেওয়া উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে। রায়গঞ্জ বাজারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নিজস্ব অর্থায়নে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে তা নিজ বাসা থেকে মনিটরিং করার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। ফলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সাধারণ মানুষ যে কোন বিপদে আপদে পড়লে দিনরাত যে কোন সময়ে ইউপি
চেয়ারম্যান আরিফুজ্জামান দীপ মন্ডলকে মোবাইল করে সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। তিনি নিবেদিত ভাবে এলাকায় মাদক নির্মুলে প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রায়গঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান আরিফুজ্জামান দীপ মন্ডল জানায়, “জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমি মনে করি, তাদের সেবা করাই আমার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। আমি চেষ্টা করছি মানুষকে কাছে থেকে সেবা দিতে।” স্থানীয়দের ভাষায়, দীপ মন্ডল শুধু একজন চেয়ারম্যান নন, তিনি রায়গঞ্জ ইউনিয়নের উন্নয়নের রোল মডেল। তাঁর সৎ, মানবিক ও পরিশ্রমী নেতৃত্ব এলাকার চেহারায় ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।