জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে বিতর্কিত করতে অসাধু চক্র সক্রিয়

ফ্যাসিস্ট পতিত সরকারের সময়ে দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম হয়েছিল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে। বিগত দিনে তদবির, স্বজনপ্রীতি, দলের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার কোটাই ছিল এখানে প্রধান প্রকৌশলী পদে নিয়োগের একমাত্র যোগ্যতা। দুর্নীতির এই বলয় ভাঙতে মনোযোগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। বর্তমান সরকারের সময়ে দু’দফায় জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী পদে নিয়োগ হয়েছে। সর্বশেষ গত ১৭ নভেম্বর অধিদপ্তরটির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে (রুটিন দায়িত্ব) পেয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল আউয়াল। কিন্তু অসাধু চক্রের তৎপরতা ও তদবির মতো না হওয়ায় নানান কায়দা-কানুনে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে এখনও। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল আউয়ালকে নিয়ে মিথ্যা কাল্পনিক বানোয়াট তথ্য ছড়িয়ে মাঠ গরম করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে একটি কুচক্রী মহল।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল আউয়াল জানান, ‘ চাকরীর জীবনে পোস্টিং এর জন্য তিনি কোনো তদবির অথবা কারো কোনো পরিচয় তিনি ব্যবহার করেননি। যোগ্যত বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ যেখানে পাঠিয়েছে সেখানেই অত্যন্ত নিষ্ঠা সসতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছি। অতীতে প্রধান প্রকৌশলীর পদ পেতে নানা তদবির করতে হতো তাই আমি তদবির সহ প্রতিযোগিতার দৌড়ে আমি নাম লেখায়নি। কর্তৃপক্ষ আমার অতীত কর্মনিষ্ঠতা বিবেচনা করে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। আমি কর্তৃপক্ষের সন্মান রক্ষাসহ আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করব ইনশাআল্লাহ। ‘
প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগে ৫ কোটি টাকা ঘুষ লেনেদের আজগুবি তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে ওই স্বার্থান্বেষী মহল।
বর্তমান সঙ্কটময় সময়ে সাধারণ মানুষের দূয়ারে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করা যেখানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়ার কথা সেখানে সুকৌশলে উর্ধ্বতনদের মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাস তৈরির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অচলাবস্থা সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে মরিয়া ধাপ্পাবাজ সিণ্ডিকেট। তবে সব বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সরকারি অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে বাস্তবায়নকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল আউয়াল।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ নভেম্বর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী পদ থেকে স্বাভাবিক অবসরে যান প্রকৌশলী মীর আব্দুস সাহিদ। এরপর কয়েকদিন এই পদটি শুন্য ছিল। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ এই সংস্থায় প্রধান প্রকৌশলী পদে নিয়োগ পেতে কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা পদোন্নতি প্রতিযোগিতা শুরু করেন। শুরু থেকেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এই পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা বাছাইয়ে প্রত্যেকের অতীত আমলনামায় নজর দেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতিবেদন মোতাবেক পতিত সরকারের সুবিধাভোগী, সমর্থক বা আশীর্বাদপুষ্ট কর্মকর্তারা এবং যাদের বিরুদ্ধে বিগত দিনে নানা বিষয়ে অভিযোগ ছিল তারা প্রতিযোগিতার দৌড় থেকে ছিটকে পড়েন।
প্রতিবেদনে উঠে আসে কোন এক কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য ছিলেন। কেউ আবার বিগত দিনে একটি বিশেষ এলাকার প্রভাব খাটিয়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পদ বাগিয়ে নেন। কোন কোন কর্মকর্তা ফ্যাস্টিসদের তল্পিবাহক হিসেবে নানাভাবে জাহির করতেন নিজেদের। জড়িয়ে পড়েন নানাবিধ অনিয়ম-দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারীতে। অতীত কর্মকাণ্ডের নিরিখেই এসব কর্মকর্তাদের প্রধান প্রকৌশলীর চেয়ারে বসার সুযোগ হাতছাড়া হয়। প্রায় ২৮ বছর মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা, গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হওয়ায় ‘সৌভাগ্যবান’ হিসেবেই তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল আউয়ালকে এই পদটিতে যোগ্য মনে করে মন্ত্রণালয়। আউয়াল তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে কখনও সদর দপ্তরে কাজ করার সুযোগ পাননি। হতে পারেননি কোন। ফ্যাসিস্ট অনুসারী না হওয়াই হতে পারেননি কোন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক। চলতি বছরের গত ১৭ নভেম্বর ময়মনসিংহ সার্কেলের এই তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) হিসেবে নিয়োগের পর অনেকের মাথায় হাত পড়ে। শুরু হয় পর্দার আড়ালে কুচক্রী মহলের অপতৎপরতা।
নানা তদবির করার পরও
যারা প্রধান প্রকৌশলী হতে পারেননি তাঁরাই মূলত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে নেতিবাচক ফোকাস করতে ছক কষে মাঠে নেমেছেন। ওই চক্রটি টার্গেট করেছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদীকে। সরকারের অভিজ্ঞ ও পেশাদার এই সচিব গত সরকারের সময়ে পদে পদে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তার পেশাগত দক্ষতা ও সততার মূল্যায়ন করে তাকে অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি দেয়। স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার নির্দেশনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি বজায় রেখে কাজ করায় একটি বিশেষ মহলের কূপানলে পড়েছেন। তবে এসব অপপ্রচার ও অপকৌশলকে কোনো কেয়ার করে স্থানীয় সরকার বিভাগকে গতিশীল করতে নিজের মেধা ও দক্ষতার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে চলেছেন এই সচিব।
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতের জন্য প্রতিষ্ঠিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল আউয়াল কোনো গুজব-অপপ্রচারকে গায়ে না মেখে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষ স্থানে পৌঁছে দিতে চান বাংলাদেশকে। এজন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি এগোতে চান। টিম স্পিরিট ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে চ্যালেঞ্জে উত্তীর্ণ করতে চান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে।
সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন প্রোপাগাণ্ডায় বিচলিত না হয়ে বুদ্ধি-বোধে-কর্মে দেশপ্রেমকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি এই প্রতিবেদকের সঙ্গে বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে নিয়ে মিথ্যাচারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে আমার প্রাথমিক পরিচয়ও নেই। সবদিক বিচার-বিবেচনা করেই মন্ত্রণালয় আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। আমি চাকরি জীবনে লবিইং’র চেয়ে কাজকেই বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছি। নোয়াখালী, ফেনী, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার বিরুদ্ধে টেন্ডার বাণিজ্য, কমিশন গ্রহণ বা নিজেই ঠিকাদারির অভিযোগসমূহ কল্পনাপ্রসূত। অসৎ উদ্দেশ্যের কারসাজি।
তিনি বলেন, ‘আমি চাকরি জীবনে বরাবরই সব রকমের অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। অন্তর্বর্তী সরকার ও স্থানীয় সরকার বিভাগ আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। আমি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজাতে নানা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছি। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী লেট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে চাই। এজন্য গণমাধ্যমসহ সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।’