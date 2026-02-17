জলঢাকায় প্রেসক্লাব সদস্য মেহেদীর মৃত্যুতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

নীলফামারীর জলঢাকায় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য সাংবাদিক হাসানুর কাবীর মেহেদীর মৃত্যুতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার শেষ বিকেলে জলঢাকা প্রেসক্লাব’র উদ্দ্যোগে ক্লাবের হলরুমে আয়োজিত স্বরন সভা ও দোয়া সহ মিলাদ মাহফিল প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি, মনিরুজ্জামান লেবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রেসক্লাব সভাপতি আলহাজ্ব কামরুজ্জামান,প্রধান আলোচক ছিলেন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহাজাহান কবির লেলিন,বিশেষ অতিথি প্রেসক্লাবের সহ-সাধারণ সম্পাদক আবেদ আলী,প্রেসক্লাবের সহ-সাধারণ সম্পাদক মাইদুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী হাসান, রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর রশীদ সহ উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মরহুম সাংবাদিক মেহেদীর পরিবারের সদস্যরা। স্বরন সভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।