জলবায়ু’র নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় কাপ্তাইয়ে বিনামূল্যে চারা বিতরণ

জলবায়ু নেতিবাচক পরিবর্তন মোকাবিলায় ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বন অধিদপ্তর বাস্তবায়নাধীন “বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারা দেশব্যাপী ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি”র অংশ হিসেবে (চতুর্থ পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টায় কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের সামনে বিনামূল্যে বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বড়ইছড়ি বনশুল্ক পরীক্ষণ ফাঁড়ি এবং বড়ইছড়ি নার্সারী কেন্দ্রের বাস্তবায়নে এসব চারা কাপ্তাই আশিকা ইয়ুথ গ্রুপ সদস্য সহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণ করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চারা গুলো বিতরণ করেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুহুল আমিন।এ সময় কাপ্তাই উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান দিলদার হোসেন, বড়ইছড়ি বনশুল্ক পরীক্ষণ ফাঁড়ির কর্মকর্তা এসএম মহিউদ্দীন চৌধুরী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ মাহামুদ হাসান,নুরুল হুদা কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক জয়সীম বড়ুয়া,গণমাধ্যম কর্মী, বনবিভাগ সদস্য ওসমান গণি সহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।