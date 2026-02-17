জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল দালালদের দখলে

রাজধানীর স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)।
দীর্ঘদিন ধরে দেশের দুর দুরান্ত থেকে আগত হাড়ভাঙা মচকা রোগী এই পঙ্গু হাসপাতালের মেইন গেটে আসামাত্র পড়তে হয় ওতপেতে থাকা দালাল চক্রের খপ্পরে। দালালদের উৎপাত নিয়ে নতুন করে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সচেতন মহল ও সেবাপ্রত্যাশীরা অভিযোগ করেছেন, দালালদের দৌরাত্ম্যে প্রকৃত রোগীরা হয়রানি, অতিরিক্ত খরচ এবং চিকিৎসা পেতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরম্বনার শিকার হচ্ছেন।
ঢাকা উত্তর মোহাম্মদপুর ৩২নং ওয়ার্ড ও ২৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারী সোহেল মিয়াও তার সমর্থকরা জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)সহ সকল সরকারি হাসপাতাল এলাকা দালালমুক্ত করতে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ।
সংশ্লিষ্টদের মতে, হাসপাতালের প্রবেশপথ, বহির্বিভাগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেন্দ্র ঘিরে সক্রিয় একটি সংঘবদ্ধ চক্র রোগীদের বিভ্রান্ত করে ব্যক্তিগত ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছে যা জনস্বাস্থ্য সেবা গ্রহিতার জন্য উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর দায়িত্বশীলদের কঠোর নজরদারি, আইন প্রয়োগ এবং সমন্বিত অভিযান চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।
তারা বলছেন, স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কোনো ধরনের দালালি সহ্য করা যায় না। সেবা গ্রহিতাদের জন্য এ ধরনের হয়রানি মানবিক ও নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত, সিসিটিভি নজরদারি, হাসপাতাল প্রশাসনের কঠোর অবস্থান এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই সমস্যা নির্মূল করা কঠিন। দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ রোগীদের ভোগান্তি আরও বাড়বে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।