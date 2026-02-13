জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ছয় প্রার্থী বিজয়ী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নিজেদের ছয়জন প্রার্থী বিজয়ী হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে।
বৃহস্পতিবার রাত ১১টার পর দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পৃথক ছয়টি পোস্টের মাধ্যমে বিজয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানানো হয়।
বিজয়ী এনসিপি সংসদ সদস্যরা হলেন:
ঢাকা-১১: আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম (‘শাপলা কলি’ প্রতীকে) – ৯৩,৮৭২ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির এম এ কাইয়ুম ৯১,৮৩৩ ভোট
রংপুর-৪: সদস্যসচিব আখতার হোসেন – ১,৪৯,৯৬৬ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির এমদাদুল হক ভরসা ১,৪০,৫৬৪ ভোট
কুমিল্লা-৪: দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ – ১,৬৬,৫৮৩ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জসিম উদ্দিন (গণ অধিকার পরিষদ, ট্রাক প্রতীক) ৪৯,৮৮৫ ভোট
নোয়াখালী-৬: যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক হান্নান মাসউদ – ৯১,৮৯৯ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মাহবুবের রহমান ৬৪,০২১ ভোট
নারায়ণগঞ্জ-৪: যুগ্ম সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল আমিন – ১,০৬,১৭১ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনির হোসেন কাসেমী ৮০,৬১৯ ভোট
কুড়িগ্রাম-২: যুগ্ম আহ্বায়ক আতিকুর রহমান মোজাহিদ – ১,৭৮,৮৬৯ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ ১,৭০,৩৩৫ ভোট
এনসিপি এবার জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের নির্বাচনী জোটের অংশ হিসেবে ৩০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ২৯৬টি আসনের মধ্যে এই ছয়জন বিজয়ী এনসিপির প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে প্রবেশ করবেন।