আজ বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে নান্দাইল চৌরাস্তায়, নিরাপদ সড়ক চাই নান্দাইল উপজেলা শাখার আয়োজনে এক র্যালী ও পথ-সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উক্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন নিরাপদ সড়ক চাই নান্দাইল শাখার উপদেষ্টা এনামুল হক বাবুল, নান্দাইল শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান খান,সাধারন সম্পাদক শাকিল মাহমুদ,নান্দাইল হাইওয়ে থানার এটি এসআই মতিউর রহমান,সহ-সভাপতি খন্দকার সুফি আব্দুল্লাহ, তাইফুর রহমান তাপস,শাফায়েত হোসেন, মাসুদ খান সানি আহম্মেদ রুবেল সহ প্রমুখ।
এসময় উক্ত র্যালীতে নিরাপদ সড়ক চাই কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন শ্রেণীর চালকরা উপস্থিত ছিলেন।