জাতীয় পার্টির জন্য ভয়ঙ্কর নির্বাচনী পরাজয়: ৩০০ আসনের কোনো জয় পেল না লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থীরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (জাপা) বড় ধরনের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সারাদেশে ১৯৬টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরও লাঙ্গল প্রতীকের কোনো প্রার্থী জয়ের দেখা পায়নি।
বিশেষভাবে, চার দশকের ইতিহাসে এই প্রথম রংপুরের কোনো আসন জেতা সম্ভব হয়নি দলটির জন্য, যেখানে এ পর্যন্ত ‘দুর্গ’ হিসেবে পরিচিত ছিল লাঙ্গলের ভোটব্যাংক।
জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জন্মস্থান রংপুর শহর, যা বরাবরই দলের শক্তিশালী এলাকা হিসেবে বিবেচিত। তবে এবারের নির্বাচনে রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন আসনে বড় জয় পেয়েছে জামায়াত।
রংপুরের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে:
রংপুর-১: জামায়াতের রায়হান সিরাজী ১,৭৪,২৪৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী; বিএনপি প্রার্থী মোকারম হোসেন সুজন পেয়েছেন ৬৯,১৩১ ভোট।
রংপুর-২: জামায়াতের এটিএম আজাহারুল ইসলাম ১,৩৫,৫৫৬ ভোটে জয়ী; বিএনপির মোহাম্মদ আলী সরকার ৮০,৫৩৮ ভোটে দ্বিতীয়।
রংপুর-৩: জামায়াতের মাহবুবার রহমান বেলাল ১,৭৫,৮২৭ ভোটে নির্বাচিত; জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ৪৩,৩৮৫ ভোটে তৃতীয়।
রংপুর-৪: এনসিপির আকতার হোসেন ১,৪৯,৯৬৬ ভোটে জয়ী; বিএনপির এমদাদুল হক ভরসা ১,৪০,৫৬৪ ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী।
রংপুর-৫: জামায়াতের গোলাম রব্বানী ১,৭৬,৪১১ ভোটে জয়ী; বিএনপির গোলাম রব্বানী ১,১৫,১১৬ ভোটে দ্বিতীয়।
রংপুর-৬: জয় পেয়েছে জামায়াতের নুরুল আমীন ১,২০,১২৮ ভোটে; বিএনপির সাইফুল ইসলাম ১,১৭,৭০৩ ভোটে নিকটতম।
রংপুরের বাইরে গাইবান্ধা-১ আসনেও বিপর্যয়: জামায়াতের মাজেদুর রহমান ১,৪০,৭২৬ ভোটে জয়ী; বিএনপির খন্দকার জিয়াউল ইসলাম ৩৭,৯৯৭ ভোটে দ্বিতীয় এবং জাতীয় পার্টির মহাসচিব হায়দার পাটোয়ারী ৩৩,৯৭৬ ভোটে তৃতীয়।
নির্বাচন বিশ্লেষকরা মনে করছেন, জাতীয় পার্টির এই ঐতিহাসিক পরাজয় ভবিষ্যতের রাজনীতিতে দলের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।