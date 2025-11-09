গাজীপুরের শ্রীপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি করেছে শ্রীপুর পৌর বিএনপি।
রবিবার (৯ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে পৌর বিএনপির উদ্যোগে মাওনা চৌরাস্তা অবদা মোড় এলাকায় বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জড়ো হন। পরে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শুরু হওয়া র্যালিটি মাওনা অবদা মোড় থেকে বের হয়ে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কের মাওনা চৌরাস্তা প্রদক্ষিণ করে উড়ালসড়কের নিচে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
র্যালিতে ব্যানার, ফেস্টুন ও দলীয় পতাকা হাতে হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন।
সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক, গাজীপুর জেলা বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক ও গাজীপুর–৩ আসনের ধানের শীষ প্রতীকে মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এস. এম. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
পৌর বিএনপির সভাপতি হুমায়ূন কবির সরকারের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন ব্যাপারীর সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোছলেম উদ্দিন মৃধা, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন ব্যাপারী, আহ্বায়ক সদস্য রেজাউল করিম খোকন, সাইফুল হক মোল্লা, টিপু সুলতান, খোকন প্রধান, শাহজাহান সজলসহ বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।